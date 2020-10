Slovenija gosti Vrh spretnosti

Brdo pri Kranju, 9. oktobra - Na povabilo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) bo Slovenija danes gostila tretji Vrh spretnosti, katerega namen je spodbuditi globalno razpravo o tem, kako lahko politike in prakse pripomorejo k spodbujanju kulture in razvoju vseživljenjskega učenja. Udeležbo so napovedali številni visoki predstavniki mednarodnih organizacij.