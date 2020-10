Ljiljani Herga poln mandat na čelu direkcije za infrastrukturo

Ljubljana, 8. oktobra - Vlada je danes Lilijano Herga imenovala za direktorico Direkcije RS za infrastrukturo za dobo petih let, in sicer od 9. oktobra 2020 do 8. oktobra 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Herga direkcijo kot vršilka dolžnosti direktorja vodi od aprila letos.