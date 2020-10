Junijska neurja po končni oceni povzročila za 6,76 milijona evrov škode

Ljubljana, 8. oktobra - Vlada je danes potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami in točo med 29. junijem in 1. julijem letos na območju koroške, podravske, zahodnoštajerske in zasavske regije. V devetih občinah znaša skupno 6,76 milijona evrov, kar je dovolj za aktivacijo sredstev državnega proračuna.