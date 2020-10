Zunanja ministra Grčije in Turčije o sporu v vzhodnem Sredozemlju

Bratislava, 8. oktobra - Ob robu varnostnega foruma v Bratislavi sta se danes sestala zunanja ministra Grčije in Turčije Nikos Dendias in Mevlüt Cavusoglu. To je bilo njuno prvo srečanje po zaostritvi odnosov med državama zaradi turških raziskav morskega dna v vzhodnem Sredozemlju. Govorila sta o tudi o tem sporu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.