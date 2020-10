Zdravstveni inšpektorji ob letošnjih nadzorih doslej izdali za 1,1 milijona evrov glob

Ljubljana, 8. oktobra - Zdravstveni inšpektorji so od začetka leta opravili skoraj 47.100 nadzorov, od tega na področju nalezljivih bolezni 40.600 in na ostalih področjih 6500. Izrekli so več kot 4900 sankcij v vrednosti preko 1,1 milijona evrov, od tega na področju nalezljivih bolezni 4500 sankcij v vrednosti 830.000 evrov, so sporočili po seji vlade.