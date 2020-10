Ljubljana, 8. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana/Sneberje proti Mariboru umaknjene. Ostaja zastoj, sega na severno ljubljansko obvoznico do priključka Savlje ter na vzhodno ljubljansko obvoznico do predora Golovec. Občasno predor zapirajo zaradi varnosti.