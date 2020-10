Univerza uspela s tožbo zoper državo za zagotovitev dodatnih sredstev v letu 2017

Ljubljana, 8. oktobra - Okrožno sodišče v Ljubljani je ugodilo tožbi, s katero Univerza v Ljubljani zaradi odpravljanja plačnih anomalij od države zahteva 256.000 evrov. Državi je naložilo, da mora z univerzo skleniti aneks k pogodbi o financiranju študijske in interesne dejavnosti za obdobje od 2017 do 2020 in ji za leto 2017 zagotoviti dodatnih 256.000 evrov.