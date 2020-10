Na simpoziju o prevajanju otroških in madžarskih besedil

Maribor/Lendava, 9. oktobra - V Mariboru se danes začenja Mednarodni prevajalski simpozij Društva slovenskih književnih prevajalcev (DSKP), ki se bo v soboto in nedeljo nadaljeval v Lendavi. Razpravljali bodo o prevajanju otroške in mladinske književnosti ter o prevajanju leposlovnih in humanističnih besedil v madžarščino in iz madžarščine.