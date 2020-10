V CUDV Črna že prihaja kadrovska pomoč

Črna na Koroškem, 8. oktobra - V Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, ki se zaradi okužb z novim koronavirusom spopada s kadrovsko stisko, so danes prejeli prvo kadrovsko okrepitev, in sicer varuha iz CUDV Dobrna, prihodnje dni pričakujejo tudi pomoč zdravstvenega kadra. Doslej so v CUDV Črna potrdili 105 okužb, od tega 73 pri uporabnikih.