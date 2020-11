Države treh morij želijo zmanjšati infrastrukturni zaostanek

Ljubljana, 6. novembra - Države na območju med Baltskim, Jadranskim in Črnim morjem želijo zmanjšati zaostanek v razvitosti svoje infrastrukture za zahodnoevropskimi državami, zato so ustanovile investicijski sklad, ki bo projekte podprl z lastniškim kapitalom. SID banka bo prispevala 23 milijonov evrov, vabljeni so tudi drugi investitorji iz Slovenije.