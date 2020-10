Madridsko sodišče zavrnilo delno karanteno prestolnice

Madrid, 8. oktobra - Sporno zaprtje španske prestolnice in bližnjih krajev zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa predstavlja po oceni višjega sodišča v Madridu nesorazmeren poseg v temeljne pravice in svoboščine tamkajšnjih prebivalcev. Sodišče je zato danes zavrnilo potrebno ratifikacijo ukrepov, ki so jih španske oblasti uvedle minuli petek.