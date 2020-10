Protestniško gibanje za odmik od neoliberalnega koncepta razvoja družbe

Ljubljana, 8. oktobra - Predstavniki protestniškega gibanja, ki vsak petek opozarjajo na zanje sporne prakse funkcionarjev, so danes predstavili Smernice protestne ljudske skupščine, v katerih so strnili zahteve in predloge, je pojasnil Jaša Jenull. Ob pobudi za oblikovanje alternative aktualni vladi pa je Tea Jarc dejala, da so "zelo veseli, da se je opozicija zbudila".