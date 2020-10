V Križevniški cerkvi premiera predstave Vsi ptice

Ljubljana, 11. oktobra - V Križevniški cerkvi bodo premierno uprizorili besedilo Wajdija Mouawada z naslovom Vsi ptice. Predstava v režiji Ivice Buljana prevprašuje, ali se družinske skrivnosti odkrivajo in prenašajo, koliko generacij mora prevzeti krivdo za Auschwitz in ali lahko ljudje in narodi živijo bratstvo, kot ga poznajo rodovi ptic.