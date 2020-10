V sindikatu Skei opozarjajo na napačno tolmačenje zakona pri obračunu minimalnih plač

Ljubljana, 8. oktobra - V Sindikatu kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) opozarjajo na po njihovem mnenju napačno razlago določil zakona o minimalni plači na strani delodajalcev. Zaradi tega prihaja do sistemske nepravilnosti pri izračunu doplačil do minimalne plače. Če ta ne bo odpravljena, v sindikatu napovedujejo tožbe.