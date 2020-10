Na Hrvaškem napovedali teden ugodnosti za turiste

Zagreb, 8. oktobra - Na hrvaškem ministrstvu za turizem in šport so danes predstavili projekt Teden počitnic se splača, med katerim bodo od 16. do 25. oktobra domačim in tujim gostom ponudili različne turistične storitve s 50-odstotnimi popusti. Na spletni strani projekta so objavili skoraj 300 različnih turističnih ponudb po ugodnejših cenah.