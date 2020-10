V CD Pripovedovalski festival - drugi poskus

Ljubljana, 8. oktobra - V Cankarjevem domu (CD) bo od 16. do 25. oktobra potekal 23. pripovedovalski festival. Popolnoma pripravljenega so imeli že v marcu, a jim je načrte prekrižala epidemija novega koronavirusa. V sedanjih okoliščinah ga bodo izvedli v nekoliko okleščeni obliki in z le slovenskimi ustvarjalci, rdeča nit festivala je odnos med prostorom in zgodbo.