Kronična bolečina pomembno vpliva na življenje bolnikov in njihovih svojcev

Ljubljana, 8. oktobra - Kronična bolečina je veliko breme za posameznika in njegovo družino, pa tudi za družbo, so opozorili sogovorniki na novinarski konferenci o življenju s kronično bolečino Slovenskega združenja za zdravljenja bolečine. Pozivajo k spremembam zdravstvene obravnave bolnikov s kronično boleznijo, ki naj bo hitrejša, učinkovitejša in multidisciplinarna.