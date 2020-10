Söldenska ledeniška uvertura s prižgano zeleno lučjo

Sölden, 8. oktobra - Organizatorjem vsakoletnega tradicionalnega uvoda v novo sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu so prižgali zeleno luč. Iz Mednarodne smučarske zveze (Fis) so sporočili, da je njihov snežni kontrolor razmere na progi ter stanje snežne podlage na ledeniku Rettenbach, kjer bosta 17. in 18. oktobra veleslaloma, ocenil kot pozitivne.