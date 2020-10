Mlekarna Celeia v prenovo sirarne

Arja vas, 8. oktobra - Mlekarna Celeia začenja prenovo največje sirarne v Sloveniji, kjer dnevno proizvedejo do 15 ton sira. Naložba, vredna več kot dva milijona evrov, bo obsegala tehnološko prenovo prvega sklopa proizvodnje, namenjenega sirjenju in pripravljanju sirnega zrna, so danes sporočili iz mlekarne.