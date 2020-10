Na dan arhitektov simpozij in nagrade ZAPS

Ljubljana, 9. oktobra - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) danes poteka Dan arhitektov, v sklopu katerega pripravljajo simpozij z naslovom Mednarodna zgodba slovenske arhitekture, zvečer pa bodo podelili priznanja Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) za največje dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja.