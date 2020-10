Na okrogli mizi pozivi h končanju mačehovskega odnosa do avdiovizualne industrije

Ljubljana, 8. oktobra - Avdiovizualno ustvarjanje ni le kulturna, temveč tudi gospodarska disciplina, ki prinaša visoko dodano vrednost, so se strinjali sodelujoči na okrogli mizi v okviru Festivala slovenskega filma. Prepričani so, da bi morala država mačehovski odnos do tega sektorja nadomestiti s politiko spodbujanja in podpore.