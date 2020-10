Po jugovzhodu Mehike pustošil orkan Delta

Cancun, 8. oktobra - Po jugovzhodu Mehike je ponoči pustošil orkan Delta, ki je ruval drevesa in podiral prometne znake, na območju pa so ostali brez elektrike. O smrtnih žrtvah ne poročajo. Številne ljudi so morali evakuirati v začasna bivališča, kjer po njihovih besedah ni bilo poskrbljeno za varnost pred okužbo z novim koronavirusom. Zdaj se orkan približuje ZDA.