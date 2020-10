Evropski poslanci potrdili pogajalski mandat o podnebnih pravilih

Bruselj, 8. oktobra - Evropski poslanci so v sredo potrdili pogajalski mandat parlamenta o podnebnih pravilih EU. Z novimi pravili bodo politične obljube, da bo EU do leta 2050 podnebno nevtralna, postale zavezujoče, evropskim državljanom in podjetjem pa bodo nudila pravno varnost in predvidljivost, ki ju potrebujejo za načrtovanje te spremembe, so pojasnili v Bruslju.