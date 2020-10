Direktor Pomurskega sejma: Organizatorji dogodkov na robu preživetja

Gornja Radgona, 8. oktobra - Ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa so močno prizadeli organizatorje sejmov oz. širši sektor prirejanja dogodkov. Organizatorji sejmov in dogodkov so se tako znašli na robu preživetja, pred propadom jih lahko reši le še pomoč države, je opozoril direktor Pomurskega sejma Janez Erjavec.