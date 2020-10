V sredo okužbe v 111 občinah, 64 primerov v Ljubljani

Ljubljana, 8. oktobra - Okužbe z novim koronavirusom so v sredo potrdili v več kot polovici občin, skupaj v 111. V Ljubljani je bilo 64 okužb, sledita Novo mesto in Vrhnika (po 17) ter Domžale (15). Največji delež trenutno okuženih je še vedno v Črni na Koroškem, a rahlo pada (1,341 %), sledijo ji Mežica z rahlo rastjo (0,731 %), Šentjernej (0,517 %) in Prevalje (0,470).