Ljubljana, 8. oktobra - Bolezni, kot sta ulcerozni kolitis in Crohnova bolezen, sta v družbi premalo poznani, zato je pomembno dodatno izobraževanje o njiju, so se na današnji novinarski konferenci Društva za kronično vnetno črevesno bolezen strinjali sogovorniki. Obenem so izpostavili pomembno vlogo družinskih zdravnikov in medicinskih sester pri njunem zdravljenju.