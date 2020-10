Član legendarnih Beatlov John Lennon bi praznoval 80 let

London/New York, 9. oktobra - Mineva 80 let od rojstva Johna Lennona, soustanovitelja legendarne britanske skupine The Beatles. Po njenem razhodu je Lennon nadaljeval samostojno kariero in med drugim ustvaril mirovniško himno Imagine. Obletnico glasbenikovega rojstva bodo obeležili z enotedenskim TV kanalom, razstavo na Japonskem in petjem njegovih pesmi.