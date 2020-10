V Nemčiji potrdili več kot 4000 novih okužb s koronavirusom

Berlin, 8. oktobra - V Nemčiji so v zadnjem dnevu zabeležili 4058 novih okužb z novim koronavirusom, preko 1200 več kot v sredo. To je največji dnevni porast v Nemčiji in najvišje dnevno število okužb po aprilu, ko je pandemija covida-19 v državi dosegla vrhunec, je danes sporočil Inštitut Roberta Kocha. Minister za zdravje Jens Spahn je številke označil za alarmantne.