Raziskava: Potrošniki so se prilagodili, pri nakupovanju večja vloga interneta

Ljubljana, 10. oktobra - Nakupne navade Slovencev so se v novih razmerah po izbruhu covida-19 spremenile. Potrošniki so se prilagodili tako, da so zadovoljili svoje potrebe ob danih omejitvah in ukrepih, hkrati pa so ohranili visoko mero racionalnosti. Večjo vlogo imajo digitalni kanali, je pokazala raziskava družb Iprom in Valicon.