Zaključena ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju

Celje, 11. oktobra - Celjska občina je končala ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v starem mestnem jedru ter ta del knežjega mesta preuredila v prostor, namenjen predvsem pešcem in kolesarjem. Vrednost projekta je znašala 1,3 milijona evrov, infrastrukturno ministrstvo pa ga je sofinanciralo v višini skoraj 600.000 evrov, so sporočili z občine.