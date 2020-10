Okužbe s covidom-19 ustavile snemanje novega Jurskega parka

San Francisco, 9. oktobra - Produkcijo najnovejšega filma v franšizi Jurski park so morali ustaviti, ker so na prizorišču snemanja potrdili več okužb s covidom-19. Sicer so bili testi po besedah režiserja Colina Treverrowa negativni, a so snemanje zaradi varnostnih protokolov vseeno ustavili za dva tedna. Film bo premiero doživel z enoletno zamudo, predvidoma junija 2022.