Princ William ustanovil okoljsko nagrado

London, 8. oktobra - Britanski princ William je ustanovil okoljsko nagrado za inovativne rešitve za največje okoljske težave našega planeta. Kot so sporočili iz njegovega urada v Londonu, bodo naslednjih deset let vsako leto podelili pet nagrad Earthshot po milijon funtov (1,1 milijona evrov) za spodbujanje sprememb in pomoč pri odpravljanju škode na planetu.