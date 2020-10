Nafta dražja

Singapur, 8. oktobra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa cene črnega zlata podpira orkan Delata, zaradi katerega so v Mehiškem zalivu iz varnostnih razlogov precej okrnili proizvodnjo. V ZDA so se sicer prejšnji teden zaloge presenetljivo povečale, prav tako se je povečala proizvodnja nafte, dodaja dpa.