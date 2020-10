Grosuplje, 8. oktobra - Svojci pogrešajo 29-letnega Gašperja Oblaka iz Grosuplja. Pogrešani naj bi konec avgusta odšel na območje Italije, nato pa so svojci z njim zgubili stik, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Visok je okoli 176 centimetrov, normalne postave, rjavih kratkih las in svetlo modrih oči.