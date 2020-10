Newyorške borze končale v zelenem

New York, 7. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Njihove vrednosti so poskočile ob ugodnejših komentarjih ameriškega predsednika Donalda Trumpa o porabi fiskalnih spodbud, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Dow Jones je zabeležil 1,9-odstotno rast in tako končal najvišje v več kot mesecu dni.