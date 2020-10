Nemčija na rdeči seznam uvrstila dodatne dele Slovenije

Berlin, 7. oktobra - Nemčija je danes med rizične dežele zaradi novega koronavirusa uvrstila dodatne slovenske pokrajine - Zasavsko, Gorenjsko, Osrednjeslovensko in Savinjsko. Že pred tem so v Berlinu med tvegana območja uvrstili Koroško, Primorsko in Notranjsko. Nemške oblasti odsvetujejo vsa potovanja na tovrstna tvegana območja zaradi covida-19.