Čakalne vrste se kljub dodatnemu delu v šempetrski bolnišnici podaljšujejo

Šempeter pri Gorici, 8. oktobra - V šempetrski bolnišnici so, da bi nadomestili preglede, odpovedane v času epidemije novega koronavirusa, začeli bolnike na preglede in diagnostiko naročati tudi v popoldanskem času in ob koncih tedna. A se čas obravnave tudi zaradi dodatnega čiščenja in razkuževanja prostorov podaljšuje, čakalne vrste pa se daljšajo.