Tonin ob obisku na Koroškem o sistemu zaščite in reševanja

Ljubljana, 7. oktobra - Obrambni minister Matej Tonin je v okviru obiska na Koroškem pozornost namenil sistemu zaščite in reševanja ter izzivom, ki jih imajo v regiji ob naravnih in drugih nesrečah. Kot so zapisali na ministrstvu, je bilo v zadnjih nekaj letih v regiji nekaj več kot 900 naravnih in drugih nesreč, največ požarov in prometnih nesreč.