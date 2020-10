Pariz, 7. oktobra - Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu so znani polfinalni pari. Pri dekletih sta to Nadia Podoroska - Iga Swiatek ter Petra Kvitova - Sofia Kenin, v moški konkurenci pa Rafael Nadal - Diego Schwartzman in Stefanos Tsitsipas - Novak Đoković.