Janša: Koroška je v zadnjih letih napredovala, a ostajajo neizkoriščene priložnosti

Mežica, 7. oktobra - Koroška je v zadnjih letih napredovala, so pa priložnosti, ki so ostale neizkoriščene, je na zaključnem srečanju ob koncu obiska vlade na Koroškem v Mežici dejal premier Janez Janša. Janša je prepričan, da bo Slovenija v naslednjem mandatu vlade prišla do pokrajin in da Koroška bo pokrajina.