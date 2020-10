Letošnji svetovni dan vida v znamenju 100-letnice združevanja slepih in slabovidnih v Sloveniji

Ljubljana, 8. oktobra - Slepi in slabovidni drugi četrtek v oktobru zaznamujejo svetovni dan vida, 15. oktober pa je Mednarodna zveza slepih leta 1970 izbrala za mednarodni dan bele palice. Letos se Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenija spominja stote obletnice ustanovitve Društva za podporo slepim, ki pomeni začetek njihovega združevanja, so sporočili iz Zveze.