Newyorški župan naznanil kazni za kršenje uredbe o medsebojni razdalji v času pandemije koronavirusa

New York, 7. oktobra - Newyorški župan Bill de Blasio je naznanil, da bodo začeli izdajati kazni za kršenje uredbe o medsebojni razdalji v višini 1000 dolarjev za posameznike in do 15.000 dolarjev za organizatorje večjih prepovedanih zborovanj. V nekaterih soseskah, kjer so znova uvedli omejevalne ukrepe, pa se ljudje upirajo.