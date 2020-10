Evropske borze neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 7. oktobra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali neenotno in blizu izhodišč. Vlagatelji po navedbah analitikov spremljajo stanje glede okužb z novim koronavirusom, pogledi pa so usmerjeni tudi v ZDA, kjer bo drevi televizijsko soočenje podpredsedniških kandidatov ZDA.