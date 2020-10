Omejitev obiskov na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Ljubljana, 7. oktobra - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) z namenom zmanjšanja tveganja širjenja okužb z novim koronavirusom stranke prosi, da omejijo svoje obiske na območnih enotah in izpostavah zavoda in pridejo, če je to res nujno potrebno in nimajo znakov okužbe.