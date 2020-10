Evropski parlament zahteva pravno zavezujoč in učinkovit mehanizem za zaščito vrednot EU

Bruselj, 7. oktobra - Evropski poslanci so danes pričakovano potrdili resolucijo o zaščiti demokracije, pravne države in temeljnih pravic v državah članicah EU, v kateri zahtevajo pravno zavezujoč in učinkovit mehanizem za zaščito vrednot EU. Gre za novo potezo v pogajanjih glede pogojevanja izplačevanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava v državah EU.