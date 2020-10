Evropska komisija z načrtom za podporo Romom v EU

Bruselj, 7. oktobra - Evropska komisija je danes sprejela nov desetletni načrt za podporo Romom v EU, katerega namen je okrepiti njihovo enakopravnost in vključenost, so sporočili danes v Bruslju. Članice je pozvala, naj do septembra 2021 predložijo svoje nacionalne strategije in vsaki dve leti poročajo o njihovem izvajanju.