Za Strozaka sporna brezplačna plakatna mesta v volilni kampanji za župana Velenja, vložena pritožba

Velenje, 7. oktobra - Za kandidata Dobre države Benjamina Strozaka, ki za nadomestnega velenjskega župana kandidira tudi s podporo liste Neodvisno Velenje, so sporna brezplačna plakatna mesta v volilni kampanji. Iz SDS so kasneje sporočili, da sta predstavnika Strozaka in Darka Koželja, ki prav tako kandidira za župana, zato že vložila pritožbo.