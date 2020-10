Lonely Planet Bled uvrstil med 10 nepozabnih svetovnih doživetij

Ljubljana/Memphis, 7. oktobra - Založba Lonely Planet, ki izdaja globalno priljubljene turistične vodiče, je v drugi izdaji seznama priporočenih destinacij Bled uvrstila med 10 destinacij, ki nudijo edinstvena in nepozabna doživetja. Ena od svetovno najbolj znanih turističnih točk se je tako uvrstilo v družbo destinacij, kot so Petra, Uluru, Yellowstone in Angkor Wat.