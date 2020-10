V polfinalu Pariza Swiatek - Podoroska in Kvitova - Kenin

Pariz, 7. oktobra - Na teniškem prvenstvu Francije sta znana polfinalna para med ženskami. V spodnjem delu žreba se bosta srečali edini postavljeni igralki, četrta in sedma nosilka, Američanka Sofia Kenin in Čehinja Petra Kvitova, v zgornji polovici pa sta ostali senzaciji turnirja, 19-letna Poljakinja Iga Swiatek in kvalifikantka iz Argentine Nadia Podoroska.