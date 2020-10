Lahova ob prevzemu jabolka navdiha: Prodajalci so se novim razmeram prilagodili z odliko

Ljubljana, 7. oktobra - Predsednik Borut Pahor je danes v znak hvaležnosti za nesebičnost in pogum ter nenadomestljivi prispevek v času premagovanja epidemije covida-19 repliko priznanja jabolko navdiha vročil prodajalkam in prodajalcem. Predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah je ob prevzemu priznanja ocenila, da so se prodajalci novim razmeram prilagodili z odliko.